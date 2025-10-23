Otro argentino rumbo a la élite del automovilismo: Varrone será piloto de F2

El automovilismo argentino suma un nuevo nombre en el camino hacia la élite: Nicolás Varrone fue confirmado este jueves como piloto de Van Amersfoort Racing para la temporada 2026 de la Fórmula 2. El anuncio fue realizado por la escudería neerlandesa a través de un comunicado oficial y se da en un contexto de creciente presencia argentina en las principales categorías del mundo.

Varrone, de 24 años y oriundo de Ingeniero Maschwitz, llega a la F2 tras destacarse en competencias de resistencia. Su mayor logro hasta el momento fue ganar las 24 Horas de Le Mans en la categoría LMGTE Am en 2023, una de las pruebas más prestigiosas del automovilismo mundial.

“Van Amersfoort Racing se enorgullece de anunciar a Nicolás Varrone como su primer piloto para la F2 2026. Tiene una larga trayectoria en carreras de resistencia y estamos felices de que se una al equipo”, señaló el equipo europeo en su comunicado.

Por su parte, Varrone expresó su entusiasmo en redes sociales: “Estoy muy emocionado de unirme a un equipo tan profesional y con tanta historia. No puedo esperar para comenzar a trabajar con ellos. Agradecido a todos los que creyeron en mí todos estos años”.

El argentino es piloto oficial de General Motors, lo que alimenta las especulaciones sobre una futura conexión con Cadillac, la escudería con la que la marca norteamericana proyecta su desembarco definitivo en la Fórmula 1.

Varrone ocupará la butaca que deja vacante el británico Jhon Bennett y comenzará su actividad con Van Amersfoort Racing entre el 10 y el 12 de diciembre, cuando se realicen los test de postemporada en Abu Dhabi.

Con esta confirmación, Argentina vuelve a tener presencia firme en la antesala de la Fórmula 1, un fenómeno que ya viene alimentando el protagonismo de Franco Colapinto, actualmente piloto de Williams en la máxima categoría.