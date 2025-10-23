Procedimientos policiales en Santa Fe y Santo Tomé: secuestraron armas y detuvieron a un prófugo

La Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional I secuestró distintas armas de fuego, dos rifles de aire comprimido, una réplica y capturó a un hombre requerido por la Justicia, en el marco de una serie de procedimientos realizados en las últimas horas en Santa Fe y Santo Tomé. Además, fueron trasladadas preventivamente ocho personas más, presuntamente vinculadas a diferentes hechos ilícitos.

Los operativos se enmarcaron en los patrullajes preventivos dispuestos por la Jefatura de Policía de la Provincia, bajo directivas de la Superioridad, con intervención de numerarios de distintas reparticiones del Comando Radioeléctrico.

El primer procedimiento ocurrió en Santa Fe, en la zona de Ayacucho y Hermanos Figueroa, donde dos hombres —de 20 y 33 años— fueron interceptados tras intentar evadir a una patrulla. Durante la requisa, se encontró en poder del más joven una réplica de arma de fuego, mientras que el mayor de los dos tenía un pedido de captura vigente desde febrero de 2019, por una condena por robo.

En nuestra ciudad, el mediodía de ayer, efectivos del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé actuaron tras una denuncia por amenazas en calle Primera Junta al 4400. Con los datos recabados por personal del 911, los agentes incautaron un revólver calibre .22 con municiones y detuvieron a un hombre de 49 años, quien sería el presunto autor del hecho.

Más tarde, en Santa Fe, en la zona de Callejón Roca y Rivadavia, tras un aviso telefónico a la Central de Emergencias, la policía aprehendió a tres jóvenes de 18, 21 y 25 años, quienes portaban dos rifles de aire comprimido. Todos fueron trasladados a la Seccional 8va. para las actuaciones correspondientes.

Ya en la madrugada de hoy, en otro procedimiento en Santa Fe, agentes del Comando Radioeléctrico secuestraron una escopeta recortada, un revólver y municiones de distintos calibres en Pedro Espinosa y Pasaje Público. Tres hombres fueron aprehendidos tras ser requisados en la vía pública, donde se hallaron las armas.

En todas las intervenciones se dio inmediata comunicación a las Unidades Fiscales correspondientes, para continuar con las medidas judiciales pertinentes.