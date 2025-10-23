Clara García: “La gente no quiere la corrupción de antes ni la de ahora”

Clara García, presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia y referente del Partido Socialista, participó este miércoles del programa “Nova al día”, en Radio Nova 97.5, donde analizó el panorama electoral de cara a los comicios del domingo 26 de octubre. Durante la entrevista, subrayó la importancia de elegir diputados nacionales que defiendan a Santa Fe y criticó tanto al oficialismo como a sectores del pasado reciente.

“El 26 de octubre vamos a elegir a los nueve diputados nacionales que tienen que alzar la voz y defender a Santa Fe en el Congreso Nacional. Sentimos claramente que somos la mejor opción”, afirmó García, en referencia a la lista de Provincias Unidas, encabezada por la vicegobernadora Gisela Scaglia.

La dirigente destacó el proceso político que atravesó la provincia este año, con elecciones locales y la reforma constitucional, y ponderó la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de ponerse al frente de la campaña legislativa nacional.

“Santa Fe tiene una fuerza propia. En otras provincias la disputa es blanco o negro, kirchnerismo o mileísmo. Acá hay una opción distinta”, remarcó García, quien cuestionó la polarización política. “La gente está cansada del maltrato, de la descalificación. Los países que se hicieron grandes lo lograron con diálogo y consensos, y eso es lo que representa nuestro espacio”, sostuvo.

En ese sentido, destacó el armado de Provincias Unidas a nivel nacional, conformado por seis gobernadores de distintas fuerzas políticas, que —según expresó— apuestan a una gestión cercana a la gente y comprometida con el desarrollo.

Consultada sobre el crecimiento de algunos sectores peronistas en las encuestas, García fue tajante: “La única garantía de que lo que está pasando con este gobierno nacional no nos haga retroceder al pasado, es votar la lista de Provincias Unidas. Ni la corrupción de antes ni la de ahora, ni la falta de obra pública de antes ni la de ahora”, señaló.

También fue crítica con la actual situación económica: “La inflación bajó, pero a costa de que no hay consumo. El dólar está artificialmente quieto, sin reservas, entregando todo a Estados Unidos”, advirtió, al tiempo que pidió no dejarse engañar por “falsas salidas”.

Finalmente, García alentó a la ciudadanía a votar con responsabilidad y aprovechar la agilidad del sistema de boleta única: “Va a ser más rápido, más fácil el escrutinio, y por supuesto, esperamos que elijan la U, la U de Provincias Unidas”, concluyó.