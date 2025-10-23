Racing perdió con Flamengo en la ida y definirá la semifinal en Avellaneda

Racing perdió este miércoles por 1 a 0 con Flamengo de Brasil, en el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores 2025, disputado en el estadio Maracaná. El único tanto del encuentro llegó a los 43 minutos del segundo tiempo, en una desafortunada acción en la que Marcos Rojo desvió un remate y venció su propio arco.

Pese a la caída, el equipo argentino mantiene la ilusión de revertir la serie como local, y alcanzar la final del certamen continental por segunda vez en su historia. El partido de vuelta se jugará el miércoles 29 de octubre a las 21:30, en el estadio Presidente Perón, conocido como el “Cilindro” de Avellaneda.

El trámite del primer tiempo mostró a un Flamengo más agresivo en ataque. A los 15 minutos, Jorge Carrascal exigió con un potente remate al arquero Facundo Cambeses, quien respondió con seguridad. Luego, Giorgian De Arrascaeta estrelló un disparo en el palo izquierdo, tras una jugada colectiva por la banda izquierda.

La única aproximación clara de Racing en esa etapa llegó a los 33 minutos, con un córner ejecutado por Agustín Almendra que fue desviado por Santiago Solari, obligando a una buena reacción del arquero Agustín Rossi.

En la segunda mitad, Racing salió con mayor decisión. A los 11 minutos, Santiago Sosa conectó de cabeza tras un córner y estrelló la pelota en el travesaño, aunque la jugada fue anulada por infracción. Poco después, Tomás Conechny tuvo una buena chance, pero su remate se fue desviado.

Cuando parecía que el empate sería definitivo, una jugada desafortunada selló la victoria local: Cambeses tapó un mano a mano, pero el rebote fue aprovechado por Carrascal, cuyo remate se desvió en Marcos Rojo antes de ingresar al arco.

A pesar del resultado adverso, Racing mostró momentos de solidez y generó ocasiones que le permiten soñar con una remontada en casa. La serie continúa abierta y se definirá en Avellaneda.