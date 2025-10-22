El gobierno de Perú declaró el estado de emergencia por 30 días en Lima y Callao

El gobierno de Perú declaró el estado de emergencia por 30 días en Lima y el puerto de Callao, en el marco de una grave crisis de seguridad y tensión política. La medida fue anunciada este martes por la noche por el presidente interino José Jerí y permite la intervención de las Fuerzas Armadas, así como la restricción de derechos como la libertad de reunión y la movilidad en determinadas circunstancias.

“La delincuencia ha crecido de manera desmesurada. Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad”, afirmó Jerí en un mensaje a la nación, rodeado por miembros de su gabinete. La decisión afecta a más de 10 millones de habitantes, e incluye la prohibición de que dos personas circulen en una misma moto, una práctica asociada al accionar del sicariato.

Este miércoles, los militares comenzaron a patrullar las calles de Lima, como parte de la implementación del decreto. Se trata de la primera gran medida del nuevo gobierno, que asumió tras la destitución de Dina Boluarte el pasado 10 de octubre, en un juicio político exprés motivado por el incremento de la violencia.

La situación de inseguridad ha sido detonante de protestas masivas encabezadas por jóvenes, nucleados en el colectivo Generación Z. El 15 de octubre, las manifestaciones dejaron un muerto y más de cien heridos, en enfrentamientos frente al Congreso.

Los antecedentes son preocupantes: según cifras oficiales, las denuncias por extorsión pasaron de 2.396 en 2023 a más de 17.000 en 2024, con un aumento del 28,8% en lo que va de este año. Además, se registraron al menos 47 asesinatos de conductores a manos de sicarios, de acuerdo al gremio transportista Anitra.

Entre marzo y julio de este año ya había regido un estado de emergencia parcial en la capital peruana, pero no logró frenar la escalada de criminalidad, lo que ahora llevó al nuevo Ejecutivo a adoptar medidas más severas.