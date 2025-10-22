Choque entre camiones en la Autopista: un hombre fue rescatado por Bomberos Zapadores

Por Santotomealdía



Un violento accidente de tránsito ocurrido en jurisdicción de Sauce Viejo movilizó en la madrugada de este miércoles a personal de emergencia, luego de que dos camiones colisionaran en el kilómetro 134 de la Autopista Rosario - Santa Fe, provocando que uno de los conductores quedara atrapado dentro de su vehículo.

La intervención de los Bomberos Zapadores de nuestra ciudad, dependientes de la Dirección General de Bomberos, fue clave para liberar al hombre, de aproximadamente 60 años, que había quedado aprisionado en el habitáculo del camión como consecuencia del impacto.

Comisionados por la Central de Emergencias 911, los bomberos arribaron al lugar del siniestro donde ya trabajaba personal de la Guardia Provincial y de la Unidad Regional I. Guiados por los policías, los rescatistas se dirigieron hasta el vehículo siniestrado y constataron que la víctima tenía las piernas atrapadas en el torpedo del camión.

Bomberos de Santo Tomé rescataron al conductor atrapado tras un choque entre camiones en Sauce Viejo. (Foto: Gentileza)

Con colaboración de profesionales sanitarios, los agentes realizaron una maniobra de extracción compleja, utilizando herramientas hidráulicas especiales y técnicas específicas de rescate vehicular. Una vez liberado, el conductor fue colocado sobre una tabla espinal para su inmovilización.

El hombre fue hallado consciente, y fue trasladado en ambulancia al nosocomio más cercano para recibir atención médica y mayores cuidados. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre su estado de salud ni sobre las causas que originaron el choque.

El hecho pone en relieve el rol fundamental que cumplen los equipos de emergencia, como el Cuartel de Bomberos Zapadores de Santo Tomé, que operan más allá de los límites de nuestra ciudad cuando la situación lo requiere.