La Provincia informó que la obra del Centro de Salud de Las Vegas ya superó la mitad de ejecución.

El Gobierno provincial informó que la reconstrucción del Centro de Salud “Lisandro de la Torre”, en el barrio Las Vegas, ya superó el 50 % de avance. Los trabajos, a cargo del Ministerio de Obras Públicas, forman parte del plan de recuperación de edificios sanitarios en distintos puntos de la provincia.

Desde la cartera de Obras Públicas señalaron que el objetivo es poner nuevamente en funcionamiento un espacio fundamental para la atención primaria de la salud en nuestra ciudad, que se encontraba en condiciones de deterioro y vandalización antes del inicio de las tareas.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, subrayó que “la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro y de la vice Gisela Scaglia trabaja con intensidad, controla y cuida cada peso de los santafesinos, y cumple con la palabra. Este Gobierno está demostrando que, con eficiencia y sin corrupción, se pueden hacer muchas obras”.

Por su parte, la ministra de Salud, Silvia Ciancio, destacó que “esta obra es un compromiso asumido como parte del fortalecimiento de los espacios de atención donde los santafesinos toman contacto diario con la red de salud pública”. Y agregó que, mediante el trabajo conjunto entre Salud y Obras Públicas, “estamos reparando los efectores para brindar condiciones más dignas tanto para los vecinos como para los equipos de salud”.

A su vez, el senador Julio “Paco” Garibaldi recordó que “se continúa con la obra iniciada durante la gestión de Miguel Lifschitz, que estaba paralizada”. En ese sentido, remarcó que se trata de un edificio clave “para mejorar la atención en salud en el barrio Las Vegas y brindar servicios a más de 3.000 personas”.

El secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón, precisó que “en las últimas semanas terminamos de armar los tableros eléctricos y comenzamos la ejecución del contrapiso y las carpetas en el interior del efector”. Además, indicó que se trabaja en la instalación de agua y la colocación de durlock en los sanitarios, mientras continúan las tareas de terminación general.

Previo al inicio de los trabajos, el edificio presentaba un alto nivel de deterioro, con intrusiones, ausencia de aberturas y daños estructurales. El proyecto de reconstrucción contempla la demolición de los elementos dañados, la renovación de pisos interiores y exteriores, nuevos revoques, aberturas de aluminio, rejas de seguridad e instalaciones de servicio. También se construirá un cerco olímpico perimetral y se intervendrá una superficie total de 889 metros cuadrados.

Una vez finalizada, la obra permitirá contar con una sala de espera, admisión, consultorios clínicos y ginecológicos, farmacia, office, baños, depósito, estacionamiento y un espacio exterior con juegos infantiles.

Según informó el Gobierno provincial, los trabajos están a cargo de la empresa Sonzogni, demandan una inversión superior a 570 millones de pesos y tienen un plazo de ejecución de 240 días.