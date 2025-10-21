Jornada masiva de castraciones en Adelina Centro: continúan los operativos de atención veterinaria

Por Santotomealdía



La Municipalidad llevó adelante una nueva jornada masiva de atención veterinaria y castraciones en el barrio Adelina Centro, en articulación con las organizaciones Patrulla Mascotera y FUNDAHN, que trabajan en el rescate y cuidado de animales.

Según destacaron, las acciones forman parte de un esquema de trabajo territorial que busca atender problemáticas específicas en cada zona, con un abordaje planificado que promueve la tenencia responsable de mascotas y garantiza el acceso a servicios veterinarios esenciales, de forma gratuita.

En ese marco, desde el Municipio se informó que el próximo operativo se desarrollará el sábado 25 de octubre, de 8 a 13 horas, en barrio Los Hornos, en la intersección de Necochea y Mitre, en la zona del ferrocarril.

Durante estas jornadas se prestan servicios como castraciones, vacunación antirrábica, desparasitación, atención veterinaria básica y tratamientos antisárnicos, todo de manera gratuita. Además, la Unidad Veterinaria Municipal de Atención Fija, ubicada en Macia 1933 (predio ex Inali), continúa funcionando de lunes a viernes entre las 13 y las 16 horas. Para consultas previas, está disponible el número 342 5477511, de lunes a viernes de 8 a 13.

También se recordaron los canales habilitados para realizar denuncias: por maltrato o crueldad animal se puede llamar al 911, y para reportar el incumplimiento del Programa Municipal de Tenencia Responsable se habilitó la línea 342 5459312, activa de lunes a viernes de 9 a 20.

Desde el área de Zoonosis y Bienestar Animal destacaron la importancia del abordaje territorial y la colaboración con organizaciones rescatistas para garantizar el cuidado de los animales y prevenir situaciones de abandono o maltrato en la ciudad.