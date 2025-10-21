Charla sobre redes sociales, salud mental y alimentación convocó a estudiantes secundarios en la Vieja Usina

La Municipalidad de Santo Tomé, a través de la Dirección de Bienestar Comunitario y la Dirección de Educación, llevó adelante una charla titulada “El impacto de las redes sociales en la salud mental y la conducta alimentaria de los adolescentes”, que contó con una destacada participación de estudiantes y docentes en la Vieja Usina.

La propuesta se desarrolló en el marco del Día Mundial de la Salud Mental y del Día Mundial de la Alimentación Saludable, con el propósito de generar conciencia sobre la influencia de las redes sociales en la autoestima, la alimentación y la imagen corporal de los jóvenes.

Durante el encuentro, se abordaron problemáticas vinculadas a los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), considerados entre las más frecuentes en la adolescencia, y se destacó el rol clave de las instituciones educativas en la prevención y detección temprana de estas situaciones.

Al respecto, la directora de Bienestar Comunitario, Ma. Soledad Santa Cruz, señaló: “Es fundamental abrir estos espacios de diálogo con nuestros jóvenes. Las redes sociales son parte de su vida cotidiana y debemos acompañarlos para que puedan usarlas de manera saludable, fortaleciendo la autoestima y el pensamiento crítico”.

La jornada fue valorada como altamente positiva por los participantes, quienes destacaron la importancia de contar con información y herramientas que contribuyan al bienestar integral de los adolescentes.