Docentes universitarios paran martes y miércoles en reclamo por la postergación de la Ley de Financiamiento

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) anunció un paro nacional de 48 horas para los días martes 21 y miércoles 22 de octubre, en reclamo por la postergación en la ejecución de la Ley Nº 27.795, que establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del sector.

La medida fue definida por el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la federación, y se activará tras el vencimiento de los plazos legales para la aplicación de la ley, que fue promulgada oficialmente este martes por el Gobierno, pero condicionada a la aprobación de partidas presupuestarias específicas por parte del Congreso.

Desde CONADU señalaron que la situación en el sistema universitario es “sumamente grave”, y denunciaron que, además de los salarios, persisten la sobrecarga laboral, la eliminación de cargos exclusivos y el aumento de cargos simples, lo que implica una clara precarización de la tarea docente.

En declaraciones a LT10, el secretario general de ADUL, Oscar Vallejos, expresó que el Gobierno “está incumpliendo las reglas democráticas”, y sostuvo que “el Tesoro Nacional tiene los fondos para cumplir con la ley; que el gobierno quiera cumplir es otro tema”.

Además, advirtió que la conflictividad podría intensificarse, ya que “a esta altura del año debemos cerrar cuatrimestres, sostener el aula, y llegamos con un panorama que empeora las condiciones para los estudiantes”.

Por último, Vallejos anticipó que, además de las medidas gremiales, se avanzará en el frente judicial, ya que la ley sancionada reconoce la paritaria como ámbito legítimo de negociación y establece una pauta general para el financiamiento del sistema universitario.