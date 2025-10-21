Brutal femicidio en Santa Fe: una mujer fue asesinada a puñaladas por su expareja

Una mujer de 45 años fue asesinada a puñaladas por su expareja en la madrugada del martes, en una vivienda ubicada en Neuquén al 6800, barrio Loyola Norte de la ciudad de Santa Fe. La víctima, identificada como Rosa Gabriela Villagra, fue agredida mientras dormía, en un hecho de extrema violencia que está siendo investigado como femicidio.

Según los primeros datos, el agresor irrumpió por la fuerza en el domicilio, tomó un cuchillo del interior y comenzó a atacarla. Sus hijos intentaron asistirla e incluso le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero la mujer ya no tenía signos vitales al llegar la policía. Una de sus hijas, de 25 años, resultó herida en una mano al intentar defenderla.

El sospechoso, de 40 años, fue identificado y es intensamente buscado. De acuerdo con testigos, escapó saltando el portón de ingreso y llevándose la cuchilla usada en el ataque. La fiscal de Género, Dra. Alejandra Galeano, dispuso la autopsia del cuerpo y ordenó allanamientos en domicilios vinculados al entorno familiar del prófugo.

En diálogo con LT10, el hermano de la víctima confirmó que Rosa había denunciado a su expareja por violencia de género y que contaba con una medida de restricción que no había sido renovada. “Entró directamente a matarla. Rompió la puerta a patadas, agarró un cuchillo de la cocina y las atacó. Mi hermana cayó muerta en el pasillo, tratando de evitar que él lastime a su hija”, relató.

El familiar también indicó que el atacante había acosado previamente a Rosa, con mensajes, amenazas y persecuciones, y que la familia cuenta con registros fílmicos de cámaras de seguridad que captaron la huida del sospechoso.

En la escena trabajaron peritos forenses, efectivos de la comisaría 8ª y la Brigada de Femicidios, que continúa con las tareas para lograr la detención del acusado.