El Municipio lanzó un ciclo de charlas sobre uso seguro de internet en escuelas primarias

La Municipalidad puso en marcha el ciclo de charlas “¿Cómo navegar seguros en el mundo digital?”, una iniciativa orientada a alumnos de escuelas primarias, con el objetivo de promover el uso responsable, crítico y seguro de la tecnología. El programa es impulsado por la Dirección de Bienestar Comunitario y la Dirección de Educación del Municipio.

Las primeras jornadas estuvieron a cargo de Soledad Martínez, licenciada en Comunicación y especialista en Ciberseguridad, quien brindó herramientas y estrategias para reflexionar sobre la protección de datos personales, la privacidad en línea, el respeto digital y la prevención del ciberacoso.

A través de actividades participativas y ejemplos cotidianos, la profesional buscó generar conciencia entre los más chicos sobre cómo cuidarse en entornos digitales, en un contexto donde el uso de redes sociales y dispositivos tecnológicos forma parte de su vida diaria.

La directora de Bienestar Comunitario, Ma. Soledad Santa Cruz, remarcó la importancia de esta propuesta: “Desde el Municipio consideramos fundamental acompañar a las infancias en la construcción de una ciudadanía digital responsable. Las redes y las tecnologías son parte de su vida, y enseñarles a cuidarse en ese entorno es también una forma de cuidar su bienestar emocional y social”.

Por su parte, el director de Educación, Héctor Storani, destacó que “la educación digital debe estar presente desde los primeros años. Formar estudiantes conscientes y seguros en el mundo digital es una tarea compartida entre la escuela, la familia y el Estado”.

El ciclo continuará durante los próximos meses en diferentes establecimientos educativos, reafirmando el compromiso del Municipio con la formación integral y el bienestar de las infancias.

Las personas interesadas pueden solicitar más información comunicándose al 3424066184, de lunes a viernes de 7 a 14 horas, o bien acercarse a la oficina de Bienestar Comunitario, ubicada en Córdoba 2031.