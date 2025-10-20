Violento crimen en Alto Verde: mataron a un joven de 20 años en la vía pública

Un joven de 20 años fue asesinado a balazos en la noche del domingo en el ingreso al paraje La Boca, en el distrito costero de Alto Verde, en la ciudad de Santa Fe. La víctima fue identificada como Ignacio Demian Espíndola.

El violento hecho se registró alrededor de las 23 horas, en el puente que da acceso a esa zona de Alto Verde. Según se informó, personal policial fue comisionado al lugar tras un llamado al 911. Al llegar, los efectivos encontraron a un joven tendido sobre la calle, sin signos vitales y con lesiones compatibles con heridas de arma de fuego en la zona del cráneo.

De acuerdo a la información oficial, familiares del joven llegaron minutos después, lo subieron a un vehículo y lo trasladaron por sus propios medios al dispensario Demetrio Gómez, donde se confirmó su fallecimiento y se constataron múltiples impactos de bala.

El fiscal de Homicidios Estanislao Giavedoni ordenó la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI). En el lugar trabajó personal especializado en planimetría, huellas, rastros, fotografía y balística. Además, se tomó testimonio a la madre de la víctima y a un joven que declaró haber estado junto a Espíndola en el momento del ataque.

Este último testigo relató que dos personas a bordo de una motocicleta se acercaron por el puente, comenzaron a perseguir a la víctima y le dispararon varias veces, para luego darse a la fuga.

Hasta el momento no hay personas detenidas ni armas secuestradas, y la investigación continúa bajo la órbita de la fiscalía de Homicidios.