AMSAFE: “Los salarios docentes perdieron un tercio de su poder adquisitivo durante la actual gestión provincial y nacional”

La Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) denunció una grave pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes en la provincia, tanto bajo la actual gestión provincial como nacional. Según el gremio, la caída alcanza el 30 % del salario real, un retroceso que se traduce en un fuerte deterioro de las condiciones de vida de quienes trabajan en el sistema educativo.

La afirmación se basa en datos del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), que indican que entre enero de 2024 y septiembre de 2025, la inflación acumulada fue superior al 140 %, mientras que los incrementos salariales en el sector docente totalizaron 91 % en 2024 y apenas 18 % en lo que va de 2025. Esta diferencia representa una pérdida acumulada de entre 28 y 33 puntos porcentuales, equivalente a un tercio del poder adquisitivo.

Además, AMSAFE señaló otros factores que agravan la situación: la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) —que significaba entre un 7 % y un 10 % del salario mensual— y el desconocimiento de la deuda paritaria 2023 por parte del gobierno provincial.

En ese marco, el gremio expresó que estos hechos “profundizan aún más el deterioro del poder adquisitivo y expresan la falta de voluntad política para garantizar condiciones de vida dignas”. A través del comunicado, se volvió a reclamar:

Reapertura inmediata de la paritaria

Actualización mensual automática por inflación

Fin de los descuentos por días de paro

Respeto a los derechos laborales y previsionales

Desde AMSAFE remarcaron que “la educación pública se defiende con salarios dignos, con escuelas en condiciones y con respeto por la labor docente”, y afirmaron que no puede haber calidad educativa sin justicia salarial.