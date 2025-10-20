El socialismo pidió el voto por Provincias Unidas: “Es la única garantía de que el fracaso de Milei no nos arrastre al pasado”

Este sábado, el Partido Socialista expresó un fuerte respaldo a la lista de diputados nacionales de Provincias Unidas, en el marco de un almuerzo realizado en el Club Atlético Provincial de Rosario, que reunió a más de 1.500 referentes de distintos barrios de la ciudad. La convocatoria tuvo como objetivo consolidar el apoyo a la fórmula encabezada por la vicegobernadora Gisela Scaglia y el actual diputado provincial Pablo Farías, de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Durante el encuentro, los oradores coincidieron en la necesidad de fortalecer la representación de Santa Fe en el Congreso y cuestionaron duramente las políticas del gobierno nacional. “Es la única garantía de que el fracaso de Milei no nos arrastre al pasado”, fue una de las frases destacadas del evento.

La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia, Clara García, sostuvo que “Provincias Unidas representa la alternativa al fracaso mileísta y al kirchnerismo”, al que acusó de haber abandonado Rosario. “Hoy que el gobierno de Maximiliano Pullaro frenó la violencia, tenemos en Gisela y Pablo a dos representantes que van a defender Santa Fe en el Congreso”, afirmó.

Por su parte, Joaquín Blanco, secretario general del PS santafesino, llamó a “derrotar tanto a Cristina como a Milei” y pidió militar el voto por Provincias Unidas como parte de un proyecto federal. “Si ganamos el 26, el próximo presidente no va a salir de Puerto Madero, sino del interior productivo de la Argentina”, expresó.

La diputada provincial y secretaria adjunta del PS, Varinia Drisun, destacó las políticas del gobierno provincial y las definió como “un modelo a seguir desde el Congreso, no solo en seguridad, sino en producción, industria y desarrollo con inclusión”.

A su turno, Gisela Scaglia agradeció el respaldo del socialismo y reivindicó la unidad del Frente Unidos, que ahora impulsa la propuesta de Provincias Unidas. “Vamos a defender con uñas y dientes esta construcción política que lidera Maximiliano Pullaro”, afirmó.

Pablo Farías, en tanto, planteó que el desafío es “dejar atrás el ninguneo porteño” y construir “una forma de gobernar con diálogo, producción, educación y salud”.

En el acto también participaron el intendente de Rosario, Pablo Javkin; la presidenta del PS y diputada nacional Mónica Fein; el exgobernador Antonio Bonfatti; los ministros provinciales Enrique Estévez y Susana Rueda; el secretario de Derechos Humanos, Emilio Jatón; y numerosos dirigentes, concejales, diputados provinciales e intendentes del Departamento Rosario.