Un trabajador sufrió un ACV en una rotisería, hubo un incendio y terminó internado en el Cullen

Un hombre se encuentra internado en el hospital José María Cullen luego de haber sufrido un accidente cerebrovascular mientras trabajaba en una rotisería ubicada en la intersección de Alberdi e Hipólito Yrigoyen, en nuestra ciudad. El episodio ocurrió este sábado y derivó en un principio de incendio que fue advertido por un vecino que pasaba por el lugar.

El testigo, que caminaba junto a su pareja, notó humo saliendo del local y que la puerta de ingreso estaba entreabierta. Al ingresar, se encontró con un empleado desvanecido en el suelo. Sin dudar, lo trasladó hacia el exterior para ponerlo a resguardo, mientras solicitaba asistencia llamando al 911.

Efectivos policiales acudieron al lugar y resguardaron el perímetro para evitar riesgos a los peatones. Poco después, arribó personal del servicio de emergencias 107, que trasladó al trabajador primero al Samco local y posteriormente al Cullen, donde los profesionales confirmaron que había sufrido un ACV. Afortunadamente, el paciente no presentaba quemaduras ni signos de intoxicación por monóxido de carbono.

En paralelo, Bomberos Zapadores lograron ingresar al comercio y controlar el foco ígneo. Durante la inspección detectaron que dos hornos industriales permanecían encendidos, con unas 15 pizzas completamente calcinadas en cada uno. Esta situación fue la que generó el intenso humo que alertó a los vecinos y motivó la intervención de los servicios de emergencia.

El rápido accionar del transeúnte fue clave para evitar consecuencias mayores. La situación se encuentra bajo control y las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes.