Argentina va por la gloria ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20

La Selección Argentina Sub 20 se juega este domingo la posibilidad de alcanzar la gloria mundial. Desde las 20 horas, en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile, enfrentará a Marruecos en la gran final del Mundial Sub 20 de la FIFA.

El equipo dirigido por Diego Placente llega al partido decisivo con una campaña sólida y contundente, tras ganar con puntaje perfecto en la fase de grupos ante Cuba (3-1), Nueva Zelanda (4-1) e Italia (1-0). En los octavos de final, goleó a Nigeria 4-0, en cuartos superó a México 2-0 y en semifinales venció por la mínima a Colombia, con un gol decisivo de Mateo Silvetti a los 72 minutos.

La regularidad y el equilibrio fueron marcas del equipo argentino durante todo el certamen. Con un juego intenso y ordenado, combinado con talento individual, Argentina llega con la confianza de quien sabe lo que quiere: levantar su séptimo título mundial Sub 20, algo que no consigue desde el año 2007, cuando fue campeón en Canadá con una generación liderada por Sergio Agüero.

Del otro lado estará Marruecos, la sorpresa del torneo. En la fase de grupos venció a España (2-0) y Brasil (2-1), y cayó frente a México (0-1). Luego eliminó a Corea del Sur y a Estados Unidos, y en una semifinal muy disputada, empató 1-1 con Francia y se impuso 5-4 en los penales, gracias a la intervención de su tercer arquero, que ingresó especialmente para atajar el penal decisivo.

Será la primera final Sub 20 en la historia del fútbol marroquí, y el equipo africano llega con una propuesta audaz, combativa y muy competitiva.

Formaciones probables

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Maher Carrizo y Alejo Sarco.

DT: Diego Placente

Marruecos: Abdelhakim El Mesbahi; Taha Majni, Ismaël Baouf, Ismail Bakhty, Fouad Zahouani; Naïm Byar, Yassine Khalifi; Othmane Maamma, Hossam Essadak, Gessime Yassine y Yassir Zabiri.

DT: Mohamed Ouahbi

Datos del partido