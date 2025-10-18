Todo listo para una nueva edición del Santoto Rock

Este sábado se llevará a cabo una nueva edición del emblemático festival Santoto Rock, en el Camping Municipal de nuestra ciudad. Con entrada libre y gratuita, los accesos al predio se habilitarán a las 18:00 horas. Desde las 19:00, se presentarán Nébula, Lixir de Rosas, Larga Data y Cultura Frita, que cerrará la jornada con su tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La organización del evento está a cargo de la Dirección de Cultura, con participación de distintas áreas de la Municipalidad, y el aporte de patrocinadores privados que permitirán mejorar la infraestructura del festival y optimizar la experiencia del público. Los ingresos al predio estarán ubicados en Iriondo y Necochea, Libertad y Sargento Cabral (recomendado para personas con movilidad reducida) y República de Chile.

El festival, que nació en los años ’90 como un espacio para la cultura local, tendrá su segunda edición del año este sábado, con la participación de agrupaciones musicales emergentes y otras ya consolidadas. Según la grilla oficial, Nébula subirá al escenario a las 19:00; Lixir de Rosas a las 20:00; Larga Data a las 21:00; y Cultura Frita cerrará alrededor de las 22:00.

Desde la organización se informó que no estará permitido ingresar con bebidas, alimentos, sillones ni conservadoras. En el interior del predio se podrá acceder a una amplia variedad de comidas y bebidas, disponibles en dos puestos exclusivos.

Los patrocinadores de esta edición son Creo Birra y Arte, Richard Cook, Sanatorio SM, TEMA S.A. y Gigared, además del Municipio como organizador principal. Para más información sobre accesos, servicios y programación, se puede consultar el Instagram oficial del festival: @santotorock.