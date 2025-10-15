Presentaron detalles de la cisterna “Luján Oeste” ante vecinos de Villa Luján

Por Santotomealdía



El intendente Miguel Weiss Ackerley mantuvo una reunión informativa con vecinos de la Vecinal Villa Luján, en la que brindó detalles sobre el avance de la obra de la nueva cisterna “Luján Oeste”, un proyecto orientado a mejorar el abastecimiento de agua potable en una zona que registró graves deficiencias durante el último verano.

Durante la temporada 2024-2025, la ciudad enfrentó severos problemas en la provisión de agua, con cortes prolongados y baja presión, especialmente en el cuadrante comprendido por Ruta 19, Avenida Richieri, Avenida Luján y Autopista.

Hace varios meses, en ocasión de su mensaje de apertura de sesiones del Concejo Municipal, Weiss Ackerley había explicado que la situación se agravó “debido a la gran demanda directamente relacionada con las temperaturas y con las redes saturadas”. Como respuesta, explicó que la decisión de avanzar en una obra que abastecerá al sector mediante una nueva cisterna alimentada por agua de perforación, tratada en una planta específica.

“Esta obra ya comenzó: se realizaron dos perforaciones a 33 metros de profundidad durante la semana pasada. La misma contará con dos cisternas iniciales de 50.000 litros cada una y una planta de tratamiento de agua, que será aportada por la provincia de Santa Fe”, precisó en ese momento.

Ahora, tras la reunión en Villa Luján, el mandatario expresó: “El tema que tratamos fue el avance de la obra de la nueva cisterna Luján Oeste: los estudios realizados, la decisión de avanzar en esta solución, la calidad garantizada y los pasos a seguir para que esto lleve a una respuesta concreta tras tantos años de postergación”.

“Desde la Municipalidad, junto a los vecinos, las vecinales barriales y todos los santotomesinos, seguimos trabajando para que Santo Tomé sea la ciudad que nos merecemos”, concluyó Weiss Ackerley.