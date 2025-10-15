El Concejo aprobó un proyecto para mejorar servicios y accesibilidad en el balneario municipal

Por Santotomealdía



Con la mirada puesta en la próxima temporada estival, el concejal Guillermo Rey Leyes presentó un proyecto en el Concejo, aprobado por unanimidad, que solicita al Municipio una serie de acciones destinadas a mejorar las condiciones del Balneario Municipal “Brigadier Estanislao López”, uno de los espacios públicos más concurridos durante el verano.

La iniciativa plantea la necesidad de realizar un relevamiento integral del estado de las instalaciones, incluyendo accesos, asadores, sanitarios, duchas y solárium, además de gestionar un informe actualizado sobre la calidad del agua del Río Salado al Instituto Nacional de Limnología (INALI), como condición previa para habilitar la playa.

“Queremos que los vecinos tengan todas las condiciones para disfrutar del verano con tranquilidad, seguridad y buenos servicios. Sabemos que ya se han hecho mejoras, pero es fundamental mantener el balneario a la altura de la demanda”, expresó el edil del PDP.

Entre los puntos destacados del proyecto se encuentra la solicitud de finalización de la rampa de acceso a la playa y la incorporación de una silla anfibia, lo que permitirá garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad motriz. “La inclusión no puede quedar fuera de las políticas públicas. Desde nuestra banca venimos trabajando insistentemente en temas de accesibilidad, para que cada vecino pueda disfrutar sin barreras de los espacios públicos”, afirmó Rey Leyes.

La propuesta también incluye la gestión para asegurar presencia policial durante los horarios habilitados, en articulación con el servicio de guardavidas y los inspectores municipales, con el objetivo de reforzar la seguridad y la prevención.

Finalmente, el concejal sostuvo que estas acciones se inscriben en una visión más amplia del desarrollo urbano y turístico: “El balneario Brigadier López es parte de nuestra identidad y también una oportunidad de crecimiento para la ciudad. Queremos un espacio público inclusivo, seguro y bien cuidado, que convoque a vecinos y visitantes y nos haga sentir orgullosos”, concluyó.