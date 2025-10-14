El Municipio incorporó nuevas motos para el trabajo de los Inspectores de Tránsito

La Municipalidad incorporó dos nuevas motocicletas que serán utilizadas por los Inspectores de Tránsito, con el objetivo de reforzar las tareas de control y prevención en la vía pública. La adquisición se concretó con recursos propios del Municipio.

Se trata de dos unidades Honda XR 150, que serán asignadas a la Dirección de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal. Según informaron, estos vehículos permitirán mejorar la cobertura operativa y optimizar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia o accidentes viales.

El director de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Borri, expresó que “estos motovehículos, reconocidos por su versatilidad y rendimiento, permitirán optimizar la cobertura en toda la ciudad, garantizando una respuesta más rápida y segura ante emergencias”.

Desde el Municipio destacaron que, con esta incorporación, se continúa fortaleciendo el equipamiento de las áreas operativas, en el marco de las acciones destinadas a mejorar la seguridad vial y la atención a los vecinos.