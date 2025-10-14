A siete meses del inicio, la obra del nuevo puente ya tiene un 30% de avance

Por Santotomealdía



Al cumplirse siete meses desde el inicio de la obra, el nuevo puente que unirá nuestra ciudad con Santa Fe ya registra un 30% de avance, de acuerdo al reporte oficial difundido por el Gobierno de la Provincia. El informe destaca que los trabajos se mantienen dentro del cronograma previsto, con tareas activas en distintos sectores de la estructura.

En el viaducto principal, ya se ejecutaron 87 pilotes, 34 columnas y 7 dinteles transversales. También se construyen los cabezales, elementos estructurales que vinculan columnas de a tres y servirán de apoyo para las vigas longitudinales.

La obra contempla cuatro frentes de trabajo, dos sobre el río Salado y dos en las cabeceras urbanas. En la ciudad de Santa Fe avanza la construcción del terraplén, mientras que en nuestra ciudad se realiza la toma de muestras de suelo y se avanza con la finalización del proyecto ejecutivo.

Un componente clave del proyecto es la fabricación de 215 vigas pretensadas, fundamentales para la estructura del puente. De ellas, 30 ya se fabricaron en San Luis, mientras que las 185 restantes están en producción en San Agustín, en la provincia de Santa Fe. Cada viga mide 30,8 metros de largo, 1,5 metros de alto, 0,70 de ancho y pesa aproximadamente 80 toneladas.

La producción de estas piezas requiere un proceso técnico riguroso que incluye el armado de armaduras, tensado de cables de acero, hormigonado, curado acelerado, desmolde y destesado final, con controles de calidad que garantizan su resistencia.

La obra se inició formalmente el 13 de marzo de 2025, con un plazo de ejecución de 24 meses y un presupuesto de $39.811 millones, financiado íntegramente por el Gobierno Provincial. El nuevo viaducto se construye al sur del actual puente Carretero, que continuará operativo con tránsito en sentido hacia nuestra ciudad, mientras que el nuevo puente se destinará a la circulación hacia Santa Fe.