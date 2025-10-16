Por reparaciones, habrá un corte de agua este viernes en la zona del Tanque Central

La Municipalidad informó que este viernes 17 de octubre se realizará una intervención en la cañería principal de agua corriente ubicada en calle Avellaneda al 1800, lo que implicará una interrupción del suministro en un amplio sector de la ciudad.

El corte afectará a la zona abastecida por la Cisterna Norte – Tanque Central, y se desarrollará en el horario de 8:00 a 12:00 horas, según se indicó oficialmente.

Desde el Municipio recomendaron a la población hacer un uso prudente del agua, a fin de evitar el vaciamiento del tanque domiciliario de reserva durante el desarrollo de la tarea programada. Se recordó además que, mientras el tanque se mantenga con agua, el suministro en los domicilios continuará disponible.

Finalmente, se reiteró la importancia de que cada inmueble cuente con un tanque de reserva, ya que uno de sus propósitos principales es brindar autonomía en caso de interrupciones en el servicio.