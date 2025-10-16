El costo de la construcción superó el 3% en septiembre y alcanzó su nivel más alto del año

El costo de la construcción se aceleró en septiembre y registró un aumento del 3,2%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Se trata del nivel más alto en lo que va del año, si se excluye el fuerte salto del 8,5% en diciembre de 2024. El dato refleja el impacto combinado del aumento en los salarios del sector, los materiales y los gastos generales.

El informe detalla que el rubro “Mano de obra” subió 3,7%, impulsado por un alza del 4,2% para trabajadores en relación de dependencia y del 1,2% para subcontratados. Esta variación incluye el impacto del acuerdo salarial firmado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) el pasado 29 de septiembre.

Por su parte, los “Materiales” aumentaron un 2,9%, con subas destacadas en artefactos de iluminación y portero eléctrico (+8,1%), ascensores (+8%), cables y conductores eléctricos (+6,7%), electrobombas (+6,6%) y aparatos de control eléctrico (+4,8%). También subieron los precios de pisos de alfombra (+4,7%), carpintería (+4%) y aberturas metálicas (+3,9%). En cambio, algunos productos mostraron caídas leves, como los vidrios (-0,5%) y muebles de cocina de madera (-0,3%).

La categoría de “Gastos generales” aumentó un 3%, influida en parte por el ítem “sereno”, que también está vinculado a la estructura salarial. Además, impactaron los nuevos valores tarifarios dispuestos por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y ENERGAS.

Con este registro, el índice del costo de la construcción muestra una tendencia sostenida al alza, en un contexto de presión inflacionaria, tensión salarial y suba de costos energéticos. El sector seguirá de cerca las próximas paritarias y ajustes tarifarios, que podrían seguir empujando los costos hacia fin de año.