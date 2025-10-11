Fueron extraditados los dos detenidos en nuestra ciudad por un violento robo en Santa Cruz.

Por Santotomealdía



Este viernes, la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, realizó el traslado con fines de extradición de M.A.G. y T.J.A., dos personas detenidas el pasado domingo en nuestra ciudad, acusadas de participar en un violento robo calificado con privación ilegítima de la libertad, ocurrido en la localidad de Perito Moreno, provincia de Santa Cruz.

La medida fue dispuesta por la justicia en el marco de la causa que investiga el asalto a un domicilio particular, donde los delincuentes ingresaron armados, redujeron a los moradores y sustrajeron 30 mil dólares, joyas y relojes. La investigación fue llevada adelante por el Departamento de Investigaciones (DDI) y Delito Organizado de Perito Moreno, con la colaboración de la PDI Distrito Santa Fe.

El operativo de extradición se concretó este viernes, y según indicaron desde la fuerza, representa un ejemplo de coordinación interjurisdiccional. “La colaboración entre las fuerzas de seguridad y la justicia es fundamental para desarticular organizaciones criminales y llevar a los responsables ante la justicia”, expresaron desde la PDI.

Ambos sospechosos ya fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales de Santa Cruz, donde continuarán las actuaciones del caso.