Un auto perdió el control en la Autovía 19 y chocó contra un poste en nuestra ciudad.

Un fuerte accidente de tránsito se registró en las primeras horas del domingo en la Autovía 19, a la altura de nuestra ciudad. Según se informó, el conductor de un automóvil perdió el control del vehículo, despistó e impactó contra el alambrado de una vivienda y un poste de telefonía, que resultó completamente destruido.

El siniestro se produjo cuando el vehículo circulaba en dirección hacia el interior de la ciudad. Al descender una pequeña pendiente y rozar el cordón, el conductor perdió el dominio del rodado, que atravesó la calzada y terminó chocando violentamente contra las estructuras ubicadas al costado de la ruta.

A pesar de la magnitud del impacto, el hombre que manejaba resultó ileso, sólo sufrió un golpe en una mano y no fue necesario su traslado a un centro de salud. El vehículo quedó con importantes daños materiales, especialmente en su parte frontal.

El poste de telefonía fue derribado por completo, pero el tránsito en la zona no se vio afectado tras el accidente. Personal policial y de servicios trabajó en el lugar para garantizar la seguridad y normalizar la circulación.