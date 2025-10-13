Fuertes críticas de la Vecinal Dos Rutas al Concejo: pedidos concretos y cuestionamientos al rol legislativo

Por Santotomealdía



La presidenta de la Vecinal Dos Rutas, Graciela Mondino, presentó una nota dirigida al Concejo Municipal en la que expresa un reclamo contundente por la falta de soluciones a los problemas estructurales que afectan tanto a su barrio como al conjunto de la ciudad. En el texto, denuncia una “involución en todas las áreas” y llama a los concejales a dejar de lado “las discrepancias partidarias, los egos y las rivalidades”.

“Es lamentable que se sienten en una banca para poner palos en la rueda, cuando hay tantas cosas importantes para hacer por el vecino”, manifestó Mondino, en una entrevista realizada por Radio Nova 97.5, en la que amplió los fundamentos de su planteo.

En la nota presentada, que fue leída en la última sesión ordinaria del cuerpo, la referente vecinal solicita que se gestione el acceso a créditos blandos para obras por contribución de mejoras, se avance en la apertura de calles, se trabaje por contar con transporte urbano, se impulse el recambio de cañerías para garantizar agua segura, y se supriman los peajes entre nuestra ciudad y Santa Fe, entre otros puntos.

Visión crítica

Mondino, con una extensa trayectoria en el vecinalismo, recordó que el barrio Dos Rutas fue construido gracias al esfuerzo colectivo de los propios vecinos y que hoy muchas de esas mejoras están en riesgo por la falta de control del Estado. “Nos duele que se habiliten negocios que destruyen el asfalto que pagamos nosotros”, señaló.

Además, denunció que hay ordenanzas que no se cumplen y que los concejales “ni siquiera se preocupan en controlar”. En ese sentido, consideró que existe una desconexión entre el Concejo y las necesidades reales de los barrios: “Hay concejales que no saben de qué barrio les estás hablando”, criticó.

La vecinalista también planteó que la falta de planificación urbana impide el acceso a servicios básicos, como el gas natural, por la inexistencia de calles legalmente abiertas: “Ya tenemos las calles abiertas por los autos, pero no están reconocidas por el Municipio”, explicó.

Críticas al rol legislativo

Si bien Mondino se mostró crítica con todo el sistema político, fue especialmente dura con el rol del Concejo Municipal, al que acusó de no acompañar las iniciativas necesarias. “Hace años que están ocupando el lugar y no hacen nada. Hay un hartazgo de toda la gestión”, manifestó.

En contraposición, valoró que el actual Ejecutivo esté conformado por jóvenes con voluntad de hacer: “Veo una intención de ir mejorando”, sostuvo. No obstante, aclaró que sin el acompañamiento legislativo, muchas de las gestiones no prosperan.