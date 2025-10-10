Nuevo puente: las primeras vigas llegarán desde San Luis a fin de mes

La construcción del nuevo puente entre Santa Fe y nuestra ciudad avanza con tareas simultáneas en el obrador y en distintas plantas de producción. Según confirmó el ministro de Obras Públicas de la Provincia, Lisandro Enrico, ya se fabricaron 28 de las 215 vigas pretensadas que se requieren para la estructura, y se espera que lleguen desde San Luis hacia fin de mes.

“Mientras seguimos trabajando día y noche en el pilotaje y la colocación de las columnas, en San Luis una empresa especializada ya fabricó las primeras vigas. Al resto las vamos a continuar en una planta de San Agustín, muy cerca de Santo Tomé”, explicó Enrico.

Desde el Ministerio se detalló que ya se colocaron 87 pilotes, 34 columnas y 7 dinteles transversales, que servirán para unir los distintos tramos. En paralelo, se ejecutan obras complementarias en ambas cabeceras: en Santa Fe comenzó la construcción del terraplén, mientras que en nuestra ciudad se están tomando muestras de suelo y finalizando el proyecto ejecutivo, según indicó Pablo Seghezzo, titular de la Dirección Provincial de Vialidad.

El proyecto contempla un total de 215 vigas pretensadas. 30 se fabrican en San Luis y las 185 restantes en San Agustín, en la provincia de Santa Fe. Cada viga mide 30,8 metros de largo, 1,5 metros de alto, 0,70 de ancho y pesa aproximadamente 80 toneladas.

La fabricación de las vigas implica un proceso complejo, dividido en siete etapas: preparación y tensado de los cables, hormigonado, curado acelerado, desmolde diario, curado final, y finalmente el destesado, es decir, la liberación de la tensión de los cables, que transfiere al hormigón la capacidad de soportar grandes cargas.

Con este avance, el Gobierno de la provincia busca mantener el ritmo de obra para cumplir con una de las infraestructuras más esperadas de la región, que unirá de forma directa y segura ambas ciudades.