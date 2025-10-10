PDI realizó allanamientos por narcomenudeo y detuvo a cinco personas en nuestra ciudad y Santa Fe

Por Santotomealdía



Cinco personas fueron detenidas tras una serie de allanamientos simultáneos realizados en Santa Fe y en nuestra ciudad, en el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737 – Tenencia y Comercialización de Estupefacientes. Los operativos estuvieron a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia.

Entre los detenidos hay dos hombres, identificados como M.D.C. y A.O.F., y tres mujeres, E.D.D., C.T.G. y C.V.S.. La investigación fue impulsada por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, en el marco del Plan de Persecución Penal priorizado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Las medidas fueron autorizadas por el juez Leandro Lazzarini, del Colegio de Jueces de Primera Instancia del Distrito Judicial N.º 1, a pedido de la fiscal María Laura Urquiza. Los procedimientos se llevaron a cabo en domicilios ubicados en calle Bernardo Irigoyen 6900, Vieytes 5200, Cervera 6700 y Fidela Valdez 4700.

Durante las requisas, los agentes de la PDI secuestraron envoltorios con cocaína y marihuana listos para su distribución, más de $688.000 en efectivo, 20 teléfonos celulares, municiones de distintos calibres, elementos de fraccionamiento y consumo, documentación y tarjetas de valor probatorio.

Además de las detenciones, otras personas fueron notificadas en la causa por su presunta participación en los hechos investigados.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad destacaron que estas acciones forman parte del compromiso de combatir el narcomenudeo en los barrios, en coordinación con el MPA y el Poder Judicial.