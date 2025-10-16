Viernes 17 de octubre de 2025

Convocatoria abierta para artistas santotomesinos

La inscripción al Registro de Artistas y al Fondo de Asistencia Cultural estará habilitada hasta el 31 de octubre. Los formularios deben solicitarse por correo electrónico.

Artistas santotomesinos pueden inscribirse al registro y al Fondo de Asistencia Cultural. (Foto: MST - Archivo)
La Dirección de Cultura de la Municipalidad lanzó una convocatoria abierta para artistas santotomesinos, en el marco de dos iniciativas que buscan fortalecer el desarrollo cultural local: el Registro de Artistas Santotomesinos y el Fondo de Asistencia Cultural (FAC).

Hasta el 31 de octubre de 2025, los y las artistas de la ciudad podrán inscribirse o actualizar sus datos en el Registro, una herramienta que permite mantener actualizado el banco de información cultural de Santo Tomé. Esta inscripción es requisito obligatorio para acceder al FAC, un fondo que brinda apoyo para la presentación y ejecución de proyectos culturales.

Para participar de cada convocatoria, los formularios deben solicitarse a los siguientes correos electrónicos:

Además, las consultas pueden realizarse de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00 horas, vía WhatsApp al número 342 6356942.

Según se informó, estas herramientas forman parte de una política pública orientada a acompañar, visibilizar y promover la producción artística y cultural en nuestra ciudad.

