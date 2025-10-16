Salud mental: este sábado se realiza un seminario en la sede de ASTEOM

Este sábado 18 de octubre, a partir de las 14:30 horas, se llevará a cabo el 26º Seminario de Salud Mental en la sede de ASTEOM, ubicada en Necochea 2197, en nuestra ciudad.

La actividad contará con la participación del Dr. Luciano Pontoni, médico generalista y de familia, y del Dr. Juan Carignano, médico psiquiatra, magíster en Psiconeuroendocrinología y docente en distintas instituciones universitarias. El encuentro será moderado por Fabio Britos.

El seminario es organizado por Patricia Man, diplomada universitaria en Organización Social y Políticas Públicas, bajo el eje de Políticas Públicas de Salud. Acompañan la propuesta Proyecto Enlace, la Asociación Civil Consejo de Salud y ASTEOM.

La actividad es abierta al público y las inscripciones se realizan por WhatsApp al número 342 5096548 (Patricia Man).