Regularización dominial: entregaron 28 nuevas escrituras a familias de nuestra ciudad

Un total de 28 nuevas escrituras fueron entregadas esta semana a familias santotomesinas, en el marco del Programa de Regularización Dominial. El documento les permitirá acreditar legalmente la titularidad de sus viviendas, muchas de las cuales fueron habitadas durante décadas sin papeles que certifiquen su propiedad.

El acto de entrega fue encabezado por la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia, María Victoria Tejeda, y el intendente Miguel Weiss Ackerley.

Con esta nueva entrega, ya suman 150 las escrituras otorgadas en nuestra ciudad desde el inicio de la actual gestión. Según se destacó, este avance refleja un "trabajo sostenido y coordinado para brindar seguridad habitacional a más vecinos y vecinas".

Muchas de las familias beneficiarias esperaron entre 20 y 50 años para recibir el título de propiedad, en un proceso que busca garantizar estabilidad jurídica y acceso pleno al derecho a la vivienda.

También participaron de la actividad el secretario provincial de Desarrollo Territorial, Sergio Basile; el director de Regularización Dominial, Mariano Rodríguez; la secretaria municipal de Desarrollo Humano, Social y Ambiental, Andrea Mansilla; y la directora de Acción Social, Jesica Genolet, entre otras autoridades.