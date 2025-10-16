Jueves 16 de octubre de 2025

16.10.2025

Día de la Madre: Misa y horario especial en el Cementerio Municipal

La ceremonia religiosa se realizará en la Capilla Nuestra Señora de Lourdes. Ese día, el Cementerio abrirá de 8:00 a 18:30 para facilitar las visitas.

El domingo habrá misa y ampliación horaria en el Cementerio por el Día de la Madre.

La Municipalidad informó que, con motivo del Día de la Madre, el próximo domingo 19 de octubre se celebrará una Misa en la Capilla Nuestra Señora de Lourdes, ubicada en el Cementerio Municipal. La ceremonia religiosa comenzará a las 9:00 horas.

Además, ese día el Cementerio tendrá un horario especial de atención, que se extenderá de 8:00 a 18:30 horas, con el objetivo de facilitar las visitas y la participación de las familias en una fecha tan significativa para la comunidad.

Desde el Municipio también se recordaron los horarios habituales de funcionamiento del Cementerio Municipal:

  • Visitas: todos los días, de 8:00 a 12:30 y de 15:00 a 19:00 horas.

  • Atención administrativa: de lunes a viernes, de 8:00 a 12:30 horas.

Con esta iniciativa, la Municipalidad busca acompañar a las familias santotomesinas en una jornada de memoria, encuentro y afecto hacia las madres.

