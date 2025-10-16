Día de la Madre: Misa y horario especial en el Cementerio Municipal

La Municipalidad informó que, con motivo del Día de la Madre, el próximo domingo 19 de octubre se celebrará una Misa en la Capilla Nuestra Señora de Lourdes, ubicada en el Cementerio Municipal. La ceremonia religiosa comenzará a las 9:00 horas.

Además, ese día el Cementerio tendrá un horario especial de atención, que se extenderá de 8:00 a 18:30 horas, con el objetivo de facilitar las visitas y la participación de las familias en una fecha tan significativa para la comunidad.

Desde el Municipio también se recordaron los horarios habituales de funcionamiento del Cementerio Municipal:

Visitas: todos los días, de 8:00 a 12:30 y de 15:00 a 19:00 horas .

Atención administrativa: de lunes a viernes, de 8:00 a 12:30 horas.

Con esta iniciativa, la Municipalidad busca acompañar a las familias santotomesinas en una jornada de memoria, encuentro y afecto hacia las madres.