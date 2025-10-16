Argentina venció a Colombia y jugará la final del Mundial Sub-20

La Selección argentina Sub-20 derrotó 1-0 a Colombia este miércoles en Santiago de Chile y se clasificó a la final del Mundial de la categoría, instancia que no alcanzaba desde 2007. El único gol del encuentro fue convertido por Mateo Silvetti, en el tramo final del segundo tiempo.

El partido se disputó en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos y fue muy parejo. El equipo dirigido por Diego Placente logró imponerse en el complemento tras una gran jugada individual de Gianluca Prestianni, quien asistió a Silvetti para que definiera cruzado.

Con esta victoria, Argentina buscará su séptimo título mundial Sub-20 el próximo domingo a las 20 horas, nuevamente en el estadio Nacional de Santiago, ante Marruecos, que superó a Francia en la otra semifinal.

Durante los primeros minutos del encuentro, Colombia dominó el juego, aunque con el correr del tiempo la Albiceleste logró emparejarlo, generando situaciones claras a través de Alejo Sarco y Prestianni. El primer tiempo terminó sin goles.

En el complemento, el desarrollo fue mucho más intenso, con llegadas para ambos equipos. El arquero argentino Santino Barbi fue figura al intervenir con atajadas claves que evitaron el gol colombiano.

Finalmente, a los 27 minutos del segundo tiempo, una combinación ofensiva entre Prestianni y Silvetti le dio la ventaja a Argentina, que logró sostener el resultado y celebrar el pase a una nueva final mundialista, tras 18 años.

Por su parte, Colombia jugará por el tercer puesto ante Francia, el sábado a las 16 horas, también en Santiago.