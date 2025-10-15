“La reunión fue inédita e histórica”, dijo Milei sobre su encuentro con Trump

El presidente Javier Milei calificó como “inédita e histórica” la reunión que mantuvo esta semana con su par estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca. En declaraciones televisivas, el mandatario aseguró que Estados Unidos “considera que Argentina es un aliado estratégico” y que existe un cambio en la estrategia geopolítica del país norteamericano, con mayor presencia en la región.

“Estados Unidos ha demostrado un cambio importante de estrategia geopolítica, está dispuesto a liderar la región y considera que Argentina es un aliado”, afirmó Milei en diálogo con el canal A24.

Respecto a los dichos de Trump, quien había manifestado públicamente su apoyo a La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, Milei aclaró que se trató de un “plus adicional” y aseguró que “el apoyo de Trump es hasta 2027”. Según el presidente, el líder republicano definió a los sectores opositores argentinos como “comunistas”, entre ellos al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

En un tono más crítico, Milei acusó a la oposición de “agredir y transgredir los límites del poder”, al impulsar iniciativas parlamentarias que, según afirmó, tienen un “claro destino destituyente”. “Votan aumentos de gastos sin contrapartida de ingresos y se meten con la política económica, que es responsabilidad del Poder Ejecutivo”, expresó.

Las declaraciones se enmarcan en un contexto de alta tensión política y económica, mientras el oficialismo busca consolidar apoyo internacional y alinear respaldo legislativo en medio de un proceso electoral clave.