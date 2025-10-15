SADOP exigió “el cese de los agravios a las y los trabajadores docentes”

El Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), seccional Santa Fe, expresó su repudio a los dichos del gobernador Maximiliano Pullaro hacia una docente que se manifestó durante un acto de campaña en Villa Ocampo, y exigió “el cese de los agravios a las y los trabajadores docentes”.

“Repudiamos los agravios del Gobernador Maximiliano Pullaro a la compañera docente que se acercó a un acto para manifestar el malestar que atravesamos como sector”, expresaron desde SADOP en un comunicado oficial.

La organización sindical advirtió que este tipo de manifestaciones “se repiten hace meses” en actos públicos en los que participa el mandatario provincial, y las atribuyó al “brutal ajuste que ejerce sobre la docencia” y a la “poca capacidad de conducción política”. En esa línea, denunciaron que el Gobierno cerró unilateralmente las paritarias, en incumplimiento de la ley, y que esa decisión condena al sector a “percibir salarios de pobreza”.

SADOP también repudió “el silencio cómplice” de la vicegobernadora Gisela Scaglia, actual candidata a diputada nacional por Provincias Unidas, al considerar que esa actitud demuestra una vez más “el desprecio por el sector docente” y la ausencia de voluntad para mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores.

Finalmente, el sindicato convocó a una conferencia de prensa para este jueves 16 a las 10:00, en el Solar de las Artes (9 de julio 2955, ciudad de Santa Fe), donde presentará sus reclamos y el plan de acciones gremiales.