Advierten que podría suspenderse el ramal Ruta 19 de la línea C Azul por un importante déficit financiero

El ramal Ruta 19 de la línea C Azul, operado por la empresa Continental, podría interrumpir su servicio debido a un déficit financiero mensual cercano a los 10 millones de pesos, según se informó este jueves en una reunión mantenida con los concejales de la ciudad.

La advertencia fue realizada por Alejandro Arredondo, gerente de la empresa, quien presentó una nota formal ante el Concejo Municipal para poner en conocimiento la gravedad de la situación. Se trata de un ramal estratégico que conecta barrios de la ciudad con el sector industrial, logístico y comercial de la Ruta 19, utilizado a diario por trabajadores, estudiantes y vecinos que desarrollan actividades en la zona.

“La necesidad de mantener este servicio no puede estar sujeta exclusivamente al corte de boletos”, se indicó durante la reunión. El sistema de financiamiento actual, condicionado por la quita de subsidios nacionales, genera un desequilibrio que pone en riesgo la continuidad de líneas recientemente incorporadas, como esta.

En declaraciones a Nova al día, luego de la reunión, el concejal Mario Montenegro señaló que el transporte público es uno de los ejes de la ciudad, y que se necesita una mesa de trabajo con todos los niveles del Estado para garantizar su funcionamiento. También advirtió que, con el retiro del acompañamiento financiero de Nación, “la política tiene el desafío de recuperar el equilibrio entre la oferta y la demanda”. Además, destacó que “los concejales nos comprometimos a realizar gestiones para sostener el servicio”.

El servicio que opera sobre la Ruta 19 no solo transporta trabajadores hacia fábricas y empresas, sino que también garantiza el acceso a clubes y otras instituciones comunitarias ubicadas en ese sector de la ciudad.