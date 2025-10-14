Colapinto se prepara para el GP de Estados Unidos con expectativa y doble oportunidad

Luego de finalizar en el puesto 16° en el Gran Premio de Singapur, el argentino Franco Colapinto volverá a pista este fin de semana para disputar el Gran Premio de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. El joven piloto del programa Alpine se mostró confiado y entusiasmado por el desafío que plantea uno de los trazados más emblemáticos del calendario.

“Es increíble para manejar, y con el formato Sprint será genial tener dos oportunidades de correr allí. Los fanáticos en Estados Unidos siempre son muy cálidos, y además suele haber muchos argentinos en las tribunas, algo que me encanta ver. Vamos a trabajar duro desde el primer momento para dar un buen espectáculo y, ojalá, poder llevarnos una linda recompensa”, expresó Colapinto en declaraciones al sitio oficial del equipo Alpine.

El piloto argentino destacó que, a pesar de las dificultades recientes, el equipo sigue concentrado y enfocado en aprender. “Confío en que vienen carreras que deberían adaptarse mejor a nosotros, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para estar en la lucha y conseguir buenos resultados en los puntos de aquí hasta fin de año”, agregó.

Sobre su última actuación, señaló: “Singapur tuvo cosas positivas: hicimos una buena largada y pude dar algunas batallas en el camino, pero al final no tuvimos el ritmo suficiente para pelear por el top diez”. Además, contó que pasó los últimos días en Enstone, en la sede del equipo, para analizar el desempeño y preparar la gira americana.

Colapinto mantiene actuaciones comparables a las de Pierre Gasly, lo que alimenta las chances de que en 2026 ocupe el segundo asiento de Alpine en la Fórmula 1.

Circuito de las Américas: técnica y espectáculo

Ubicado en Austin, el Circuito de las Américas (COTA) fue inaugurado en 2012 y es considerado uno de los trazados más modernos del automovilismo mundial. Diseñado por Hermann Tilke junto a Tavo Hellmund, el circuito combina curvas técnicas, desniveles pronunciados y una recta principal imponente. Su trazado se inspira en sectores icónicos de Silverstone, Suzuka y Hockenheim.

Además de la Fórmula 1, el COTA alberga competencias de MotoGP, NASCAR, IndyCar, F4, F3 Américas y más.

Horarios del Gran Premio de Estados Unidos

Viernes 17 de octubre

Prácticas Libres 1: 14:30 a 15:30

Clasificación Sprint: 18:30 a 19:15

Sábado 18 de octubre

Carrera Sprint: 14:00 a 14:30

Clasificación (para el GP): 18:00 a 19:00

Domingo 19 de octubre