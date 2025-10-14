Deportes — 14.10.2025 —
Brasil perdió 3-2 ante Japón y sufrió una derrota inédita en su historia futbolística
El equipo de Ancelotti ganaba 2-0, pero los japoneses revirtieron el resultado con una actuación memorable. La prensa brasileña calificó la caída como “un desastre sin precedentes”.
En una jornada que quedará en la historia del fútbol internacional, la selección de Japón venció por primera vez a Brasil, tras imponerse 3-2 en un amistoso disputado este martes. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti ganaba cómodamente 2-0, pero no supo sostener el resultado y terminó cayendo ante un rival que mostró determinación, juego colectivo y eficacia.
La prensa brasileña reaccionó con dureza ante el inesperado traspié. Diarios como O’Globo calificaron la derrota como un “desastre” y una “derrota sin precedentes”, mientras que varios medios coincidieron en señalar graves fallas defensivas, especialmente del zaguero Fabrício Bruno, apuntado como responsable en dos de los goles del conjunto nipón.
La caída cobra mayor dimensión al tratarse de la primera victoria de Japón ante Brasil en la historia, tras 14 enfrentamientos. El festejo fue total en el estadio, que vivió el triunfo como si se tratara de una consagración mundialista.
El partido comenzó parejo, pero con el correr de los minutos la jerarquía brasileña empezó a marcar diferencias. A los 26 minutos, Paulo Henrique abrió el marcador con una definición de alta calidad, y cuatro minutos más tarde, Gabriel Martinelli amplió la ventaja con un potente disparo cruzado.
Sin embargo, en el segundo tiempo todo cambió. Takumi Minamino descontó a los 52 minutos con un remate preciso, y Keito Nakamura igualó el partido a los 62, tras aprovechar una desconcentración defensiva. El golpe definitivo llegó a los 71 minutos, cuando Ayase Ueda se anticipó de cabeza tras un centro perfecto de Ito, sellando el 3-2 definitivo.
Brasil intentó reaccionar con los ingresos de Rodrygo y otras variantes ofensivas, pero Japón defendió con solidez y celebró con euforia. Fue un triunfo histórico, construido con coraje y entrega, que marca una de las páginas más importantes del fútbol japonés.