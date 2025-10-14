Provinciales — 14.10.2025 —
Ya está abierta la preinscripción para el Segundo Congreso de Santa Fe en Movimiento
Hasta el 19 de octubre se podrán anotar los participantes. La actividad está destinada a 2 mil profesores de Educación Física de instituciones educativas de gestión pública y privada, instituciones deportivas, federaciones y asociaciones deportivas. El congreso se realizará en Rosario el 28 y 29 de octubre.
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de los ministerios de Educación y de Igualdad y Desarrollo Humano, informó que desde este martes 14 y hasta el 19 de octubre estará habilitada la preinscripción para el Segundo Congreso de Santa Fe en Movimiento, que se realizará los días 28 y 29 de octubre en el Salón Metropolitano de Rosario.
La propuesta está destinada a 2.000 profesores de Educación Física de instituciones educativas de gestión pública y privada, así como a integrantes de instituciones deportivas, federaciones y asociaciones del sector. Los interesados pueden inscribirse a través de la web oficial