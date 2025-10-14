Ya está abierta la preinscripción para el Segundo Congreso de Santa Fe en Movimiento

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de los ministerios de Educación y de Igualdad y Desarrollo Humano, informó que desde este martes 14 y hasta el 19 de octubre estará habilitada la preinscripción para el Segundo Congreso de Santa Fe en Movimiento, que se realizará los días 28 y 29 de octubre en el Salón Metropolitano de Rosario.

La propuesta está destinada a 2.000 profesores de Educación Física de instituciones educativas de gestión pública y privada, así como a integrantes de instituciones deportivas, federaciones y asociaciones del sector. Los interesados pueden inscribirse a través de la web oficial