Miércoles 15 de octubre de 2025

Sociedad — 14.10.2025 —

Invitan a una charla abierta sobre el perfil sensorial de niños con TEA

La actividad se desarrollará el martes 21 de octubre en el Centro Cultural “12 de Septiembre” y está dirigida a familias, docentes y público en general. Requiere inscripción previa.

La Municipalidad invita a participar de la charla abierta “Perfil sensorial de los niños con TEA. ¿Cómo percibe un niño con TEA?”, que se realizará el martes 21 de octubre a las 9:00 horas en el Centro Cultural “12 de Septiembre” (25 de Mayo 1940).

El encuentro estará a cargo de las licenciadas Cecilia Paillet y Nerina Giménez, y tiene como objetivo promover entornos más inclusivos y accesibles para niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA). La actividad brindará herramientas prácticas y conocimientos útiles para familias, educadores y la comunidad en general.

La participación es gratuita, con inscripción previa obligatoria, e incluye la entrega de un certificado digital.

Quienes deseen participar pueden inscribirse a través del siguiente enlace:

