Feria del Día de la Madre: arte y cerámica local en el predio del ex Inali

La Municipalidad invita a participar de una nueva edición de la Feria del Día de la Madre, organizada por el Taller para la Formación de Artesanos Ceramistas, que depende del Liceo Municipal “Faustino M. San Juan”.

La actividad tendrá lugar en el predio del ex Inali (Macía 1933) y se desarrollará en dos jornadas: el miércoles 15 de octubre, de 10:00 a 18:00 horas, y el jueves 16 de octubre, de 14:00 a 18:00 horas.

Durante la feria, los visitantes podrán recorrer la exposición y adquirir las producciones cerámicas realizadas por los alumnos del Taller, quienes compartirán con el público el fruto de su aprendizaje, creatividad y trabajo artesanal.

La propuesta representa una excelente oportunidad para conocer el arte local en cerámica, valorar el talento de los estudiantes del Liceo y encontrar un obsequio único y significativo para celebrar el Día de la Madre.