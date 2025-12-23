La familia de Jeremías Monzón reconoció el cuerpo hallado este lunes en Santa Fe

Por Santotomealdía



Este martes por la mañana, familiares de Jeremías Monzón fueron nuevamente convocados a la morgue judicial en la ciudad de Santa Fe, en el marco de la investigación por la desaparición del adolescente de 15 años, visto por última vez el pasado jueves 18. Allí, reconocieron como posible el cuerpo hallado este lunes en un predio abandonado, ubicado frente a la cancha del Club Atlético Colón.

La clave para el reconocimiento habría sido un arito o piercing que Jeremías usaba habitualmente. Una de las tías del menor lo confirmó ante varios medios de comunicación, dando por hecho que se trataba del adolescente desaparecido. Sin embargo, otras personas del entorno familiar mantuvieron una postura más prudente, y señalaron a nuestro medio que aún no pueden hablar de una certeza absoluta.

“Nos encontramos con un cuerpo en estado de descomposición, imposible de reconocer más que por ese elemento personal”, expresaron desde el círculo familiar, subrayando la dificultad de una identificación visual directa.

La confirmación oficial aún depende del resultado de las pruebas de ADN, que fueron ordenadas por la Justicia luego del hallazgo. La madre del adolescente, Romina, ya había confirmado el lunes por la noche en un video difundido públicamente que se sometió voluntariamente al análisis genético, aunque insistió en continuar con la búsqueda hasta obtener una respuesta definitiva.

En paralelo, trascendió que el cuerpo hallado presentaría varias lesiones compatibles con heridas de arma blanca, lo que abre una nueva hipótesis en la causa: la posibilidad de que Jeremías haya sido víctima de un homicidio. Si bien por el momento no hay una confirmación oficial sobre ese punto, la información fue tomada con suma reserva por los investigadores.

El cuerpo fue hallado el lunes por la mañana dentro de un predio abandonado donde antiguamente funcionaba la planta de la empresa Praxair. El caso generó una intensa repercusión desde el inicio de la búsqueda, que incluyó la activación del Alerta Sofía, la participación de Missing Children Argentina y tareas de rastrillaje en distintos sectores de Santa Fe y nuestra ciudad.

A la espera de los resultados periciales, la familia atraviesa momentos de extrema conmoción, y aunque algunos de sus integrantes reconocieron públicamente al cuerpo como el de Jeremías, desde el entorno más cercano prefieren mantener la cautela hasta contar con una confirmación científica.