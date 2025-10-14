Las jubilaciones y la AUH aumentarán 2,1% en noviembre, tras el dato del Indec

A partir del dato de inflación informado este martes por el INDEC, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentarán un 2,1% en noviembre, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente desde marzo de este año.

Con esta actualización, la jubilación mínima pasará a ser de $333.150,65, sin contar el bono de $70.000 que el Gobierno mantiene como refuerzo para quienes perciben los haberes más bajos. De incluirse ese bono —ya anticipado oficialmente—, el ingreso total se elevaría a $403.150,65 en el penúltimo mes de 2025.

La fórmula establecida por el DNU 274/24 toma como base la evolución mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se aplica también a otras prestaciones de ANSES.

En ese marco, desde noviembre los montos quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $333.150,65

Jubilación máxima : $2.241.788,48

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $266.520,51

Pensiones no Contributivas (PNC) : $233.251,24

Prestación Básica Universal (PBU): $152.401,22

El bono de $70.000, otorgado desde marzo de forma mensual y extraordinaria, se mantiene congelado en ese valor y suele confirmarse oficialmente días antes del inicio del calendario de pagos.

También subirán las asignaciones familiares y universales, que quedan de la siguiente forma:

Asignación Universal por Hijo (AUH) : $119.713,83

Asignación Universal por Embarazo (AUE) : $119.713,83

Asignación por hijo del sistema SUAF (primer escalón): $59.862,25

El aumento se enmarca en un contexto de inflación controlada pero persistente, que acumuló 22% en los primeros nueve meses del año y 31,8% interanual, de acuerdo con el último reporte oficial.