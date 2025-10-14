Miércoles 15 de octubre de 2025

Nacionales — 14.10.2025 —

Las jubilaciones y la AUH aumentarán 2,1% en noviembre, tras el dato del Indec

Con la inflación de septiembre, el haber mínimo pasará a $333.150,65 en noviembre, sin contar el bono de $70.000 que el Gobierno confirmó para quienes menos cobran. La AUH y la AUE subirán a $119.713,83.

Tras el dato del INDEC, ANSES aplicará un aumento del 2,1% a haberes y asignaciones. (Foto: NA)
Tras el dato del INDEC, ANSES aplicará un aumento del 2,1% a haberes y asignaciones. (Foto: NA)

A partir del dato de inflación informado este martes por el INDEC, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentarán un 2,1% en noviembre, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente desde marzo de este año.

Con esta actualización, la jubilación mínima pasará a ser de $333.150,65, sin contar el bono de $70.000 que el Gobierno mantiene como refuerzo para quienes perciben los haberes más bajos. De incluirse ese bono —ya anticipado oficialmente—, el ingreso total se elevaría a $403.150,65 en el penúltimo mes de 2025.

La fórmula establecida por el DNU 274/24 toma como base la evolución mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se aplica también a otras prestaciones de ANSES.

En ese marco, desde noviembre los montos quedarán de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $333.150,65

  • Jubilación máxima: $2.241.788,48

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.520,51

  • Pensiones no Contributivas (PNC): $233.251,24

  • Prestación Básica Universal (PBU): $152.401,22

El bono de $70.000, otorgado desde marzo de forma mensual y extraordinaria, se mantiene congelado en ese valor y suele confirmarse oficialmente días antes del inicio del calendario de pagos.

También subirán las asignaciones familiares y universales, que quedan de la siguiente forma:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.713,83

  • Asignación Universal por Embarazo (AUE): $119.713,83

  • Asignación por hijo del sistema SUAF (primer escalón): $59.862,25

El aumento se enmarca en un contexto de inflación controlada pero persistente, que acumuló 22% en los primeros nueve meses del año y 31,8% interanual, de acuerdo con el último reporte oficial.

    • comment DEJE SU COMENTARIO
    info
    IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

    campos obligatorios *

    refresh
    LO MÁS LEÍDO
    arrow_upward