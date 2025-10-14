Trump recibió a Milei: “Si pierde en 2027, no apoyaremos más a Argentina”

Este martes 14 de octubre, el presidente argentino Javier Milei fue recibido por su par estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, en una jornada marcada por un fuerte respaldo político y financiero por parte de Estados Unidos. En ese contexto, Trump sostuvo que “si Milei no gana las elecciones, no seremos generosos con Argentina”, en alusión a los comicios presidenciales de 2027.

Ambos mandatarios compartieron un almuerzo bilateral, sin reunión privada previa. Trump dio la bienvenida a Milei en la entrada de la residencia oficial y luego compartieron el encuentro con sus respectivas comitivas. “Es muy importante saber quién va a ganar la elección, si será un socialista o no”, expresó el mandatario norteamericano durante el encuentro.

El apoyo de Trump se enmarca en un espaldarazo financiero sin precedentes, ratificado recientemente por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien confirmó un swap por 20 mil millones de dólares entre la Reserva Federal de EE.UU. y el Banco Central argentino, además de intervenciones en el mercado cambiario mediante la compra de pesos.

“Nos van a salir dólares por las orejas”, había anticipado Milei antes de su cita con Trump. Durante el almuerzo, el presidente argentino agradeció el respaldo de Washington y destacó que “los ataques políticos de la oposición nos generaron problemas de liquidez, y esta ayuda es clave para superarlos”. También elogió “el enorme trabajo del secretario Bessent”.

El propio funcionario estadounidense sostuvo que Milei lo hará muy bien con la continuidad de su agenda de reformas, y remarcó: “No vamos a ignorar a nuestros aliados”.

Trump, por su parte, volvió a respaldar a Milei de cara a su intento de reelección: “Tu victoria es muy importante. Tus números van a mejorar después de esto”. En la misma línea, el mes pasado había calificado a Milei como “un luchador, un ganador y un gran amigo”, y expresó su respaldo total y absoluto para su reelección.

Además, Trump advirtió que le disgustaría que Argentina estableciera acuerdos militares con China, especialmente para bases en el sur del país. “Quisiera que no hicieran nada con las Fuerzas Armadas chinas”, afirmó.

La visita de Milei a Washington se da a pocos días de las elecciones legislativas del 26 de octubre, consideradas claves para la gobernabilidad del oficialismo y el futuro político del mandatario argentino.