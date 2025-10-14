La PDI desarticuló una banda dedicada al robo y desguace de motocicletas en la ciudad de Santa Fe

Una banda que se dedicaba al robo y desguace de motocicletas fue desarticulada tras una serie de seis allanamientos realizados en la ciudad de Santa Fe y en Monte Vera. Los procedimientos estuvieron a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, y permitieron el secuestro de vehículos robados, piezas, barretas, celulares y otros elementos vinculados a la causa.

Según detalló el Ministerio, las medidas fueron ordenadas por el fiscal Leandro Lascurain, en el marco de una investigación que identificó a varios involucrados en robos calificados cometidos durante los últimos meses, con la utilización de la fuerza para sustraer motos de alta cilindrada.

Los operativos fueron coordinados por el Departamento Complejas I de la PDI. En Monte Vera, se secuestró una Honda Wave con su documentación y un teléfono celular. En Azcuénaga y Alberdi, se incautaron motopartes y una culata de madera, y se detuvo a un hombre acusado de encubrimiento. En otro domicilio de Azcuénaga al 1300, fue aprehendido un adolescente de 17 años, y se secuestraron más motos sin documentación, prendas y un encendedor con forma de arma de fuego.

Las tres intervenciones restantes no arrojaron resultados positivos en cuanto a personas ni objetos relacionados con la causa.

La secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, remarcó que el operativo fue resultado del “trabajo conjunto entre la fiscalía y la PDI” y agregó: “Los robos de motos son una situación que nos aqueja, y este trabajo es fundamental en el marco del Plan de Seguridad que encabezan el gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia”.

Las actuaciones judiciales están relacionadas con dos robos violentos ocurridos recientemente en la ciudad. Uno de ellos, el 25 de septiembre, cuando cuatro personas ingresaron por la fuerza a una vivienda en Espora al 1300 y sustrajeron dos motocicletas. El otro fue el 6 de octubre, en Sarmiento al 6300, donde seis individuos robaron una Honda Falcon tras forzar la puerta del garaje.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad destacaron que la tarea conjunta entre la PDI y el Ministerio Público de la Acusación busca desmantelar redes de robo, desguace y comercialización de motopartes. Las pruebas recolectadas están siendo analizadas por la Fiscalía para determinar la responsabilidad penal de los involucrados y la posible vinculación entre los hechos.