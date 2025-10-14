La Selección Argentina cierra su gira ante Puerto Rico en Miami

La Selección Argentina se mide este martes 14 de octubre con Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami, en el segundo amistoso correspondiente a la doble fecha FIFA de octubre. El partido comenzará a las 21:00 (hora de Argentina) y se podrá ver en vivo por TyC Sports y Telefé.

El encuentro, que originalmente iba a disputarse en Chicago, representa una nueva prueba para el equipo de Lionel Scaloni, que viene de vencer por la mínima a Venezuela en el primer amistoso de la gira.

Rotaciones, debuts y minutos para Messi

De cara al compromiso ante Puerto Rico, el cuerpo técnico planea una rotación casi total del equipo titular, con el objetivo de dar rodaje a jugadores que no participaron en el primer encuentro. Entre ellos se destacan Otamendi, Montiel, De Paul y Mac Allister, además de los posibles debutantes José López y Lautaro Rivero.

En cuanto a Lionel Messi, se espera que tenga algunos minutos en el segundo tiempo. El capitán viene de brillar en el Inter Miami, donde convirtió un doblete recientemente, y el cuerpo técnico evaluará su estado físico antes del inicio del partido.

Un amistoso histórico para Puerto Rico

El duelo en Miami marcará el primer enfrentamiento entre Argentina y Puerto Rico. Para el conjunto caribeño, será una oportunidad histórica de medirse con los campeones del mundo, con figuras como Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Dibu Martínez entre los convocados.

Puerto Rico llega al encuentro sin actividad oficial desde junio, mientras que Argentina ya inició su camino de preparación para el Mundial 2026, tras asegurarse la clasificación con holgura en las Eliminatorias Sudamericanas.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Aníbal Moreno, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, José López y Nicolás Paz.

DT: Lionel Scaloni.

Puerto Rico: Sebastián Cutler; Sidney Paris, Giovanni Calderón, Nicolás Cardona, Darren Rios; Roberto Ydrach, Gerald Díaz, Juan O’Neill; Ricardo Rivera, Leandro Antonetti y Steven Echevarría.

DT: Charlie Trout.