La Provincia confirmó que las escuelas estarán abiertas este martes y que habrá descuentos por el paro

Por Santotomealdía



El Gobierno de Santa Fe reiteró que todas las escuelas de la provincia estarán abiertas este martes 14 de octubre, pese al paro nacional docente convocado por CTERA, al que adhiere el gremio santafesino AMSAFE. A su vez, comunicó que los docentes que se presenten a trabajar deberán completar una declaración jurada para registrar su asistencia.

El documento estará disponible a través del sitio oficial “Mi Legajo” y podrá completarse desde el martes 14 hasta el jueves 16 inclusive. Su presentación será condición para el cobro del premio por Asistencia Perfecta, tanto en su versión mensual como en la liquidación trimestral.

Registro obligatorio para quienes trabajen

La declaración jurada permitirá al Estado determinar qué docentes efectivamente cumplieron funciones durante la jornada de paro. Desde el Ministerio de Educación indicaron que quienes no registren su asistencia serán considerados ausentes y se les aplicará el descuento correspondiente por el día no trabajado, además de quedar excluidos del incentivo económico que reconoce la asistencia perfecta.

El sistema contempla diferentes situaciones, como concurrencia a un establecimiento cerrado o no correspondencia de funciones ese día, y emite una confirmación automática al concluir el trámite.

Contexto de tensión gremial

La decisión se enmarca en el contexto del paro convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y el apoyo expresado por AMSAFE. Desde el gobierno provincial, el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, cuestionó la medida y apuntó directamente contra el dirigente bonaerense Roberto Baradel: “En esta provincia, Baradel ya no le hace más paro a los santafesinos por decisión del gobierno de Santa Fe”.

Frente a las críticas, la titular de CTERA, Sonia Alesso, respondió con firmeza: “Que aumenten el sueldo a los docentes y dejen de ajustar a los jubilados”, expresó a través de sus redes sociales.