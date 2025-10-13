Martes 14 de octubre de 2025

Nacionales — 13.10.2025 —

Chaco: encontraron asesinada a una joven de 20 años en un pozo

La víctima estaba desaparecida desde este domingo.

Fuente: Noticias Argentinas

Una joven de 20 años fue hallada asesinada en un pozo de la localidad chaqueña de Avia Terai y la Policía detuvo a cinco personas.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, la víctima fue identificada como Gabriela Arací Barrios y se encontraba desaparecida desde este domingo.

