River volvió a decepcionar: cayó 1-0 ante Sarmiento en el Monumental

En una noche lluviosa y tensa en el Estadio Monumental, River Plate cayó 1-0 ante Sarmiento de Junín, por la 12ª fecha del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo acumuló su quinta derrota en los últimos seis partidos y fue silbado por sus hinchas al finalizar el encuentro.

El único gol del partido lo convirtió Iván Morales a los 29 minutos del primer tiempo, luego de un rebote concedido por Franco Armani tras un remate de larga distancia. River mostró graves falencias defensivas y poca claridad en ataque, algo que se repitió a lo largo de los 90 minutos.

El segundo tiempo mantuvo la misma tónica: un equipo local impreciso y carente de ideas, ante un rival que se replegó con orden y aprovechó la desesperación del Millonario. A pesar de algunos intentos aislados —como un cabezazo de Paulo Díaz y un remate de Nacho Fernández— River no logró vulnerar al arquero Lucas Acosta, figura del conjunto juninense.

Miguel Ángel Borja anotó un gol en el último minuto del encuentro, pero fue correctamente anulado por posición adelantada. El árbitro Sebastián Zunino confirmó la decisión tras la revisión del VAR.

Con este resultado, River quedó quinto en el grupo B con 18 puntos, mientras que Sarmiento llegó a 15 unidades y se ubicó octavo. En la tabla anual, el Millonario se mantiene tercero con 49 puntos, lugar que por ahora le permite jugar el repechaje por la Copa Libertadores, aunque podría ser superado si Deportivo Riestra vence a Platense el lunes.

En medio del mal momento futbolístico, los cánticos de protesta se hicieron sentir en las tribunas, con pedidos de actitud y críticas al cuerpo técnico. La situación preocupa de cara a la recta final del campeonato.

River volverá a jugar el sábado 18 de octubre, cuando visite a Talleres de Córdoba en el Mario Alberto Kempes. Por su parte, Sarmiento será local ante Vélez en la próxima jornada.